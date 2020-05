Wie bereits von der „Krone“ berichtet, übernimmt der Neumarkter Vizebürgermeister David Michael Egger die Salzburger Sozialdemokraten. Das beschloss das Parteipräsidium am Freitagnachmittag. Der 33-Jährige beerbt damit Steidl, der die Partei seit 2013 im Landtag geführt hat, an der Parteispitze und ist der jüngste SP-Chef Salzburgs in der zweiten Republik.