„Wir haben knapp tausend Leute und testen seit fast einem Monat. Rein statistisch musste man also fast damit rechnen.“ Man werde selbst mit dem aktuellen System positive Fälle nicht vermeiden können. „Wir können aber durch verantwortungsvolles Vorgehen die Möglichkeit zu weiteren Ansteckungen möglichst klein halten.“ Grundsätzlich sei der Skisport aber ohnehin in einer günstigen Situation, so Giger. „Wir sind im Freien und direkte Kontakte zwischen Aktiven, Trainern und Servicepersonal sind nicht unbedingt notwendig.“ Die Unsicherheiten bezüglich der kommenden Weltcup-Saison samt WM in Cortina d‘Ampezzo dürfen laut Giger beim aktuellen Sommertraining keine Rolle spielen. „Wir haben ohnehin etwas aufzuholen, weil unsere Alpinsaison nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn man besser werden will, muss man trainieren. Und das tun wir jetzt.“