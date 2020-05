Ein stark alkoholisierter Mann, der in der Nacht auf Freitag vermutlich beim Urinieren in Graz in den Mühlgang gefallen war, ist von Polizisten gerettet worden. Anrainer hatten im Bereich Zanklstraße im Stadtbezirk Gösting knapp vor Mitternacht Hilfeschreie gehört. Sie alarmierten die Rettungskräfte, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Der 56-jährige Grazer ist unverletzt geblieben.