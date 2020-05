Der Arbeitslose rief am Mittwochvormittag beim AMS in Braunau an, um sein Geld einzufordern. Weil die Telefonleitung überlastet war, kam er aber zum AMS nach Linz. Dort drohte der aufgebrachte 41-Jährige im Gespräch mit einer Sachbearbeiterin mehrmals, er werde das AMS Braunau in die Luft sprengen.