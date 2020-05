Für die SPÖ sind Familien in den Maßnahmenpaketen der Regierung bisher eindeutig zu kurz gekommen. Es bräuchte jetzt wirksame finanzielle Hilfe und Planungssicherheit für den Sommer, betonte Familiensprecherin Petra Wimmer am Freitag. Zusätzlich sollen 100 zusätzliche Psychologen in den Schulen eingesetzt werden. Am Dienstag werde man einen Antrag auf die Abschaffung der Familienbeihilfe-Indexierung stellen.