Laut Serviceleiterin Frau Illicic haben es ihm noch nicht allzu viele Menschen gleich getan. „Ich habe seit acht Uhr geöffnet und es ist noch sehr wenig los. Ich hätte mir mehr erwartet und hoffe, dass das am Wochenende der Fall sein wird. Vielleicht liegt es auch am Wetter. Nächste Woche, wenn das Wetter draußen besser ist und wir den Garten geöffnet haben, kommen sicher auch mehr. So wie heute ist es leider nichts.“ Sie ergänzt: „Ich glaube, die Gäste haben noch immer Angst!“ Eine Passantin in der Innenstadt gibt ihr Recht. „Ich habe schon Bedenken, dass es die Verbreitung des Virus fördern könnte und werde deshalb nicht ganz so oft in Lokale gehen“, sagt die 42-Jährige auf Nachfrage von City4U. Unterstützen wird sie die Gastronomie aber trotzdem und holt sich nach dem Gespräch eine Pizza zum Mitnehmen vom Ristorante Fratelli in der Rotenturmstraße.