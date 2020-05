Wiener Tanzschulen dürfen wieder öffnen

Konkret bedeutet die Wiedereröffnung für das Publikum der Tanzschulen: Privatstunden für Paare sind ab sofort ebenso möglich wie der Unterricht in Tänzen, die alleine getanzt werden, also sogenannte ‚Solokurse‘ wie Zumba, Hip-Hop, Jazz-Dance, Line-Dance & Co. Zusätzlich dürfen Paare, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, auch an den klassischen Kursen für Standard- und Lateinamerikanische Tänze, West Coast Swing, Disco-Fox teilnehmen - jeweils mit der strikten Auflage, dass zehn Quadratmeter Tanzfläche vorhanden sein muss und der Mindestabstand von einem Meter einzuhalten ist.