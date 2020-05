Am Donnerstag besuchte Königin Maxima in Den Haag eine Pflegeeinrichtung und begeisterte dabei mit ihrem absolut stylishen Look. Von Kopf bis Fuß in zarte Beigetöne gehüllt, bewies die 48-Jährige erneut, dass sie nicht nur ein absolutes Trendgespür hat, sondern auch weiß, wie sie diese am besten in Szene setzt.