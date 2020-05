Innerhalb von 24 Stunden ging die Zahl der Covid-19-Erkrankten um 1,9 Prozent zurück. Im Spital müssen mittlerweile 22 Corona-Patienten weniger als noch am Vortag behandelt werden. Und auch die Zahl der Intensivpatienten geht weiter zurück: So liegen derzeit noch 47 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation, das sind um 13 Prozent weniger als noch am Donnerstag.