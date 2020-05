„Die Idee für solch‘ ein Projekt hatte ich schon länger und jetzt zur Wiedereröffnung hat‘s einfach perfekt gepasst“, feut sich Professor Wolfgang Pacher, Initiator des Videos am Gymnasium in Gmunden. Über 50 Kollegen und auch der Direktor sind auf dem humorvollen Video zu sehen, performen gemeinsam den Queen-Klassiker „Don‘t stop me now“. Dass Motto der Professoren aus Gmunden: „Wir lassen uns nicht aufhalten, gemeinsam mit den Schülern werden wir das jetzt durchziehen.“