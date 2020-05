Bereits 140.000 Nutzer per App gewarnt

In einer Kernfunktion ähneln sich die Konzepte aus Indien und anderen Demokratien, auch in Europa: Kommt der Nutzer in die Nähe eines anderen App-Besitzers, tauschen sich automatisch Daten aus. Wird jemand positiv auf das Virus getestet, werden die Kontakte informiert. In Indien gibt es zusätzlich noch eine Einstufung in die Risikokategorien grün, orange und rot, basierend auf Selbstangaben zum Gesundheitszustand und der Reisegeschichte.