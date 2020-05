Die Corona-Pandemie hat TV-Shows in diesem Jahr völlig verändert. Viele wurden abgesagt oder in den Herbst verschoben. Jene, die stattfinden, müssen ohne Publikum auskommen. Auch das Live-Finale der ProSieben-Castingshow „Germany‘s next Topmodel“ ist betroffen. Die Show muss aber nicht nur ohne Publikum, sondern auch ohne Heidi Klum auskommen. Diese darf wegen der Reisebeschränkungen nicht von den USA nach Deutschland kommen.