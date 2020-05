Nächste Woche geht es für die steirischen Schüler nach acht Wochen Corona-Pause wieder in die Schule. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) empfiehlt, dass die Kinder möglichst zu Fuß, mit Tretroller oder Fahrrad zur Schule kommen. So kommen die Kinder am Schulweg auf eine gesunde Portion Bewegung. Vom sogenannten Elterntaxi ist abzuraten.