Diese verübte er am 6. Oktober um 5.30 Uhr im Wohnhaus der Familie. Der Angeklagte habe sich nicht damit abfinden wollen, dass die 19-Jährige Ende Juli ihre mehrjährige Beziehung mit ihm beendet hatte, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Nachdem er sie in der Nacht auf den 6. Oktober in einem Lokal getroffen und mit ihr diskutiert hatte, suchte er gegen 4 Uhr zum ersten Mal das Wohnhaus der Familie auf, um mit der 19-Jährigen zu sprechen.