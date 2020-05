„Ich steh in der Költ’n und woat auf a Taxi, oba es kummt net, kummt net“, - viele haben noch den Refrain des DÖF-Songs im Ohr. Jetzt würden die Taxler blitzartig kommen, aber die Nachfrage ist kaum vorhanden. „Das Geschäft läuft schlecht“, so der Klagenfurter Taxler Erwin Oberdorfer: „Kurzarbeit kommt für uns kaum in Frage, viele arbeiten jetzt geringfügig.“