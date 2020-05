Der 48-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er auf dem Weg in eine Entzugsklinik gewesen sei, sich aber verfahren habe. Mittels Krankenwagen wurde er in ein Krankhaus verbracht, eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Zur weiteren Betreuung wurde er stationär im Krankenhaus aufgenommen.