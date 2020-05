„Envision TV AR“ nennt sich die am Donnerstag für iOS und Android veröffentlichte App, mit der Nutzer vor dem Kauf eines Fernsehers überprüfen können, ob und wie dieser in ihr Zuhause passt. In erster Linie gilt das für die Fernseher von Sony, über die Auswahl der gewünschten Diagonale können sich aber auch Käufer einer anderen Marke einen ersten Eindruck davon verschaffen, wie Fernseher einer bestimmten Größe in ihrem Eigenheim wirken.