Außergewöhnliche Zeiten - wie die „neue Normalität“ - erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Daher organisieren die Lebensverkoster am Sonntag in der Landeshauptstadt am Mozartsteg (11) einen gemeinsamen Spaziergang, um für Frieden und Liebe zu werben - nach dem Motto „Stand up for love“.