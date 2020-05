„Krone“-Redakteur Fritz Kimeswenger machte den Test bei der Bäckerei Weißensteiner in Radenthein: Die Bedienung - ausgestattet mit Mund-Nasen-Schutz - bringt den lang ersehnten Kaffee und das Frühstück an den Tisch. An keinem Tisch sitzen mehr als vier Erwachsene, auch der vorgeschriebene Abstand wird eingehalten.