Diese Lokale in Wien haben neu eröffnet

# Newman



Schon seit eineinhalb Jahren steht das One of One der DOTS Group im ehemaligen Residenzhof auf der Seilerstätte 16 für inhaltliche und kulinarische Vielfalt. Neben dem Chinarestaurant Mr. Wow, dem TETATE, der „Chin Chin - The Dry Martini Bar“ sowie der HO GALLERY bekam das Multi-Concept-Projekt mit 15. Mai nun Zuwachs um die neue Tages- und Aperitivo-Bar „Newman“. In der offenen Küche bereitet Küchenchef Carlo Neumann vor den Augen der Gäste Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn zu. Damit schlägt Ho in den Räumlichkeiten auf der Seilerstätte 16 ein neues gastronomisches Kapitel auf, das diesmal rein gar nichts mit seiner asiatischen Herkunft zu tun hat, sondern eine schmackhafte Hommage an Österreich mit italienischen Akzenten ist.

Adresse: 1., Seilerstätte 16

Web: http://newman.bar