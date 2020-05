„Noch nie so hart gearbeitet“

Immer wieder hat er in den vielen Jahren der berühmten Familiengesangsgruppe Pausen eingelegt. Nun sieht er aber keine Zukunft mehr als Musiker an der Seite seiner Geschwister. In einem Video erklärte der 38-Jährige am Donnerstagabend die Gründe für seinen Ausstieg. Die harte Arbeit der letzten dreieinhalb Jahre habe ihm schwer zugesetzt. Noch einmal schaffe er das nicht, so der Sänger.