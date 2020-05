„Die Gesundheit ist natürlich oberstes Gebot“, sagt der steirische Rennleiter Andreas Meklau (selbst früher als Superbike-Pilot in der Motorrad-Weltklasse vertreten), „aber von der Organisation her sehe ich keinen Grund, warum die Geisterrennen bei uns nicht stattfinden sollten! Wir werden die Sicherheitsanweisungen genau befolgen, Masken tragen und Abstand halten. Am großen Areal am Red Bull Ring haben wir ja dafür genügend Platz. Im Motorsport ist es ohnehin leichter, das Sicherheitskonzept umzusetzen, als in anderen Sportarten. Die Fahrer tragen Helme und Rennanzüge und es gibt auch keinen Körperkontakt. Die Teams werden künftig auch ihre Mannschaften verkleinern.“