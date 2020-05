Deshalb rief der Lehrer und Fußball-Nachwuchstrainer Richard Cieslar eine Initiative ins Leben. Die etwa auch von Hans Niessl, dem Präsidenten der BSO, oder Volleyball-Zampano Peter Kleinmann (oben im Bild) unterstützt wird. Es geht dabei darum, möglichst rasch wieder halbwegs normale Einheiten und außerdem einen Turnunterricht an den Schulen zu ermöglichen. Natürlich alles unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Die wurden gestern genau wie die Forderungen in einem Mail an die Bundesregierung gesandt.