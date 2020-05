Die härtesten Strafen Vom ÖFB-Präsidenten abwärts ist Österreichs Fußball-Szene über den LASK fassungslos Auch rechtliche Schritte werden angedrohtFassungslos! Das war nicht nur ÖFB-Präsident Leo Windtner, als er vom LASK-Skandal erfuhr, wenig später auch die Videos erhielt: „Das ist ein grobes Foul am Fußball mit einer längerfristigen schlimmen Verletzung“, so seine erste Reaktion. „Wir haben nach den schwierigen Verhandlungen mit der Politik eine Aufbruchsstimmung verspürt, sind immer davon ausgegangen, dass sich alle an die Regeln halten, ich bin total fertig, dass jetzt so etwas passiert ist.“