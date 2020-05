„Du bist das Licht in meinem Herzen, die pure Freude. Du bist schrecklich intelligent und hast den besten, brillanten, trockenen Sinn für Humor. Es gibt nichts Besseres, als deine Mama zu sein. Ich liebe unsere abendlichen Gespräche, wenn ich wirklich erfahre, was in deinem Kopf vorgeht“, fuhr die Schauspielerin mit ihren Geburtstagswünschen an ihre Tochter fot.