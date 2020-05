„Es hat mir die Stimme verschlagen, als ich von der Tragödie gehört habe. Ich habe noch am Vortag mit ihm geredet“, berichtet Bürgermeister Franz Josef Smrtnik erschüttert, der sich schon seit Jahren für die verzweifelten Bauern in der Region einsetzt. Holz- und Milchpreise sind im Keller, die Lage der Bauern sei allein schon existenzbedrohend. „Diese Verzweiflungstat ist das Ergebnis dieser Lage. Der Mann hatte gerade 15.000 Baumpflanzen zur Aufforstung seines Waldes gesetzt. Das Feuer hat auch das wieder alles vernichtet“, so Smrtnik.