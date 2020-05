Zug verriegelt

Der Zugbegleiter, der den Vorfall beobachtet hatte, verständigte sofort die Polizei. Die ÖBB-Garnitur hielt schließlich am Bahnhof in Rum an - die Türen blieben bis zum Eintreffen der Streife geschlossen. Die Beamten stellten die beiden Verdächtigen dann zur Rede. „Im Zuge der Ermittlungen vor Ort konnte das geraubte Geld wieder an das Opfer ausgefolgt werden. Zur Abklärung der verkauften Substanz wird diese einer Untersuchung zugeführt. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die zuständigen Stellen erstattet“, so die Ermittler.