Kurz sieht „vielleicht Fehler in der Organisation“

Fehler bei der Organisation habe es vielleicht gegeben, so Kurz. Aber der Bürgermeister habe die Gemeinde im Vorfeld entsprechend in Kenntnis gesetzt, auch Flugblätter seien verteilt worden, „dass es kein Treffen mit mir geben wird“, so der Kanzler. Die Menschen seien trotzdem gekommen - was wohl auch daran lag, dass sie zehn Wochen von der Außenwelt abgeschnitten gewesen seien. Die Beflaggung mag „uns in Ostösterreich vielleicht komisch vorkommen“, so Kurz. Aber das Kleinwalsertal sei nun einmal eine Enklave, und dort fühlen sich die Menschen gerade in dieser Zeit mehr als Österreicher.