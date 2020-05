Bisher ist eine Wiederaufnahme des seit Mitte März ausgesetzten Ligabetriebs am 12. oder 19. Juni im Gespräch, die Spiele sollen dann vor leeren Rängen stattfinden. Bisher wurden 29 von 38 Runden absolviert. Die Premier League will am Montag erneut über die Pläne beraten.