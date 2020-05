Andere namhafte SPÖ-Größen hatten bereits im Vorfeld abgesagt - darunter auch Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder. Er setzt große Hoffnungen in David Egger. „Wenn er es denn werden sollte, ist es eine sehr gute Wahl. David Egger hat das Feuer, einen pragmatischen Zugang und ist für eine breite Schicht der Bevölkerung wählbar“, sagt Eder. Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger meint: „David Egger passt perfekt in das Anforderungsprofil - ebenso wie Cornelia Ecker.“ Nachsatz: „Beide werden künftig in der SPÖ eine wichtige Rolle spielen.“