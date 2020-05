Der Handelsberater von US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, hat in der Corona-Krise zum Rundumschlag gegen China ausgeholt. China habe das Coronavirus im November „wahrscheinlich in diesem Waffenlabor in Wuhan“ erschaffen, sagte er am Donnerstag dem Sender Fox News. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte zuletzt ausgeschlossen, dass das neuartige Coronavirus aus einem Labor in Wuhan stammen könnte.