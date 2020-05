Franz Matscher sitzt vor dem großen Bild in seinem Wohnzimmer in Wien. Was es zeigt, hat nicht nur sein Leben, sondern ganz Österreich geprägt: die Unterzeichnung des Staatsvertrages am 15. Mai 1955 im Schloss Belvedere. Franz Matscher nennt Namen der Teilnehmer. Unter ihnen die Hauptdarsteller, die Außenminister Figl, Molotow (Sowjetunion), Dulles (USA), MacMillan (Großbritannien), Pinay (Frankreich).