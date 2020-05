Seine Geschichte ist auch die Geschichte der Pressefreiheit, wie sie sich seit 1945 mit der Wiedereinsetzung der Verfassung von 1920/29 bis zum Abzug der Alliierten nach dem Staatsvertrag entwickelte. Aufgebaut aus den Trümmern des Weltkrieges, wollen wir nicht zusehen, wie Freiheiten wieder in Trümmer zerfallen. Auch in Viren-Zeiten muss die Politik mit Augenmaß vorgehen. Medien tragen jetzt in der schwersten Phase der Zweiten Republik besondere Verantwortung.