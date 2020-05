Ein Jugendlicher wurde am Donnerstag am Bahnhof Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich von einem einfahrenden Zug erfasst und schwer verletzt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften unterstützte die Rettungsaktion. Warum der 15-jährige Mühlviertler plötzlich die Schienen überquert hatte, war vorerst unklar.