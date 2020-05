Wegen der Coronakrise können Spiele der deutschen Fußball-Bundesliga auch in andere Stadien verlegt werden. Es gebe die Möglichkeit, „ein Spiel aus übergeordneten zwingenden rechtlichen, organisatorischen und/oder sicherheitstechnischen Gründen kurzfristig in einem anderen Stadion auszutragen“, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) nach ihrer Mitgliederversammlung am Donnerstag mit.