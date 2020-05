Gegen 12.20 Uhr befuhr ein 53-jähriger Pkw-Lenker aus Wien die L401 von Leitersdorf kommend in Fahrtrichtung Bad Blumau. Da er sich verfahren hatte, beabsichtigte er, in einer Straßenausbuchtung umzukehren. Zur selben Zeit fuhr eine 41 Jahre alte, in Bad Blumau wohnhafte Frau mit ihrem Pkw auf der L 401 in dieselbe Richtung. Als der 53-Jährige mit seinem Auto aufgrund des Umkehrmanövers quer zur Fahrbahn stand, kam es aus bisher noch ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 41-jährige Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz geflogen werden.