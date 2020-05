Endlich ist es so weit! Heute, Freitag, sperren in Oberösterreich rund 1300 Gasthäuser und 650 Restaurants wieder auf. Bei der Wiedereröffnung warten die Lokalbesitzer mit Überraschungen auf. In der Weberzeile in Ried haben im Ernesto bereits Schaufensterpuppen Platz genommen. „Damit die Tische, die zum Einhalten des Sicherheitsabstands nicht belegt werden dürfen, nicht ganz leer bleiben“, verrät Restaurantchef Ernesto Lomio.