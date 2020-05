„Für das Bundesland Tirol und wohl auch für die Republik Österreich war und ist die Coronakrise die größte Herausforderung, der wir uns in der Nachkriegszeit stellen müssen. Die Arbeitslosigkeit war seit dem Jahr 1945 nicht mehr so hoch wie jetzt. Aktuell sind rund 140.000 Tirolerinnen und Tiroler arbeitslos oder in Kurzarbeit. Da hinter jeder Zahl auch ein persönliches Schicksal steht, müssen wir gemeinsam mit dem Bund alle Anstrengungen unternehmen, um hier eine echte Trendumkehr zu erreichen“, so der Landeshauptmann. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz würdigt in diesem Zusammenhang die bisherigen Unterstützungsmaßnahmen Tirols: „Dass Tirol als Bundesland neben den Unterstützungsleistungen der Bundesregierung bis dato allein 400 Millionen Euro etwa den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber auch den Unternehmerinnen und Unternehmern zur Verfügung stellen konnte, zeigt die Kraft des Landes Tirol, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Pakete zu schnüren“, lobt der Bundeskanzler.