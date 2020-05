Die Corona-Krise lähmt das Fußball-Transferkarussell, die Vereine warten durch die Bank ab, wie es weitergeht. Doch im Hintergrund wird freilich schon am Kader für die neue Saison gebastelt. Auch in Graz. Sturm arbeitet an der Baustelle Innenverteidigung. Nur zwei Spieler haben Vertrag für die kommende Spielzeit, hinter zwei Legionären steht ein Fragezeichen. Daher hält man die Augen offen und könnte in Hartberg fündig geworden sein.