Schreckliche Szenen in der Nacht zum Donnerstag in Allerheiligen im Mühlkreis! In einem Einfamilienhaus, bewohnt von zwei Pensionisten, brach Feuer aus. Ein 63-Jähriger konnte sich gerade noch mit einem Sprung aus dem Fenster retten. Johann H. (67) wurde vermutlich zu spät munter – er starb noch an Ort und Stelle.