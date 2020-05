Ausgerechnet der 42-jährige Lenker eines Schulbusses verliebte sich in eine erst 14-jährige Steirerin. Mehrere Monate lang lebte sie in Angst, denn er überhäufte sie mit Liebes-Nachrichten und Geschenken. Wegen Stalkings stand er am Donnerstag in Graz vor Gericht.