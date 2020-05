Mit einem Ansturm rechnet der Pfarrer nicht

Als eines der ersten Gotteshäuser Tirols öffnet am Freitag um 15 Uhr die Emmauskirche in Völs ihre Pforten für die erste Heilige Messe seit Ausbruch der Corona-Krise. Die meisten Pfarren starten am Sonntag. Unter strengen Auflagen sind öffentliche Gottesdienste wieder möglich. „Ich erwarte mir bei der ersten Messe keinen Ansturm. Es werden wohl jene kommen, die größeren Menschenansammlungen am Sonntag aus dem Weg gehen wollen“, konstatiert der Priester. Zu Pfingsten, Christi Himmelfahrt oder Fronleichnam könnte der Zustrom deutlich anwachsen. Pernter ist froh, dass die Messe mittels Lautsprecher auf den Vorplatz übertragen werden kann.