Plötzlich kamen die Bescheide: Eine Gastronomin am Karmelitermarkt soll samstags ihren Schanigarten nicht vor 14 Uhr öffnen, ein Betreiber am Hannovermarkt nicht vor 18 Uhr. „Aber ich schließe schon um 17 Uhr“, sagt der Betroffene. Auch am Rochus- und am Schlingermarkt bleiben Schanigärten stundenweise zu, 21 an der Zahl. „Einer ohnehin gebeutelten Branche ihren Umsatz zu nehmen, ist ein weiterer harter Schlag. Vor allem die Kurzfristigkeit ist eine Frechheit“, so Markus Ornig (NEOS).