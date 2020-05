Leopold Figl war für seine Leutseligkeit bekannt. War er so fröhlich, wie er auf Bildern und in Videos wirkt?

Oh ja, er war fröhlich und er kannte wirklich unglaublich viele Menschen. Ich habe ihn um sein Namensgedächtnis immer bewundert. Er ließ den Chauffeur oft mitten im Waldviertel anhalten, weil er jemanden auf der Straße gesehen hatte und mit ihm reden wollte. Er war sehr volksverbunden. Das war sein Wesen. In unserer Bauernstube hatte er immer Gäste. Ich musste dann Wurstbrote servieren und Wein. Die Rolle der Frau war damals ja noch eine andere.