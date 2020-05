„Wer über mehr Bildung verfügt, wird seltener gekündigt, verdient mehr und zahlt daher höhere Steuern, ist in geringer Gefahr, kriminell zu werden, wird seltener krank und lebt deutlich länger. Diesen Bildungsreichtum vererbt er mit hoher Wahrscheinlichkeit an seine Kinder. So einfach ist das. Die Sozial- und Gesundheitskosten werden explodieren, wenn wir weiterhin jeden fünften jungen Menschen nach neun Jahren im Schulsystem ohne grundlegende Kenntnisse ins Leben werfen“, erklärt Dr. Salcher.