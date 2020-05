Abstandsregeln beim Gang zum WC beachten

Gewöhnen müssen sich Gäste an den Anblick von Kellnern mit Masken - und daran, sich nicht frei im Gastraum zu bewegen. Denn auf dem Weg zum WC gilt: ein Meter Abstand zu anderen Gästen. Ein kurzes Tratscherl am Nachbartisch ist tabu, ebenso das Stehachterl an der Bar. Gestraft werden Verstöße vorerst nicht, für die Einhaltung verantwortlich sind die Betreiber.