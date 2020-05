Das geht aus einem Entwurf hervor, der am 20. Mai veröffentlicht werden soll und der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Die Kommission will mit dem Schritt das Massensterben von Bienen, die für die Bestäubung wichtig sind, aufhalten. Imker in Westeuropa haben nach Angaben der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit in den letzten 15 Jahren einen deutlichen Rückgang der Bienenvölker beklagt.