Galerie „Plattform 6020“

Auch für Kunstliebhaber gibt es gute Neuigkeiten: Die städtische Fördergalerie „Plattform 6020“ öffnet ebenfalls am Montag und zeigt bis 26. Juni in der Gastausstellung „The Map is not the Territory“ Werke von Studierenden der Klassen Bildhauerei, Neue Medien, Grafik und Malerei. Der Studienzweig [Bildnerische Erziehung] der Universität Mozarteum Innsbruck befindet sich direkt über der Galerie in der Amraser Straße 4. Die Ausstellung erlaubt Einblicke in eine sich entwickelnde künstlerische Auseinandersetzung der Studierenden mit persönlichen und regionalen Verbindungen zu Land, Umfeld, Standort und ihren Dialog mit der eigenen Vorstellung. Weitere Infos unter www.bildnerische.at und www.moz.ac.at.