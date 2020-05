Ein Lichtblick in der durch die Krise schwer getroffenen Wirteszene: Der bekannte Berggasthof Zierer in Liezen, der bereits Ende 2018 seine Pforten schließen musste, sperrt wieder auf! Neueröffnung der Gastro-Institution im Ennstal: 31. Mai. Ein holländischer Pächter will dem Haus nun neues Leben einhauchen.