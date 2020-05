Daher rufen die Organisatoren die 4.2 Challenge ins Leben. Die Teilnahme ist ganz einfach. Sportlerinnen, Sportler oder die ganze Familie laufen oder walken am ursprünglich geplanten Marathon-Sonntag ganz locker und entspannt 4,2 Kilometer (ein Zehntel der Marathondistanz) oder rund eine halbe Stunde auf der Lieblingslaufstrecke bei sich zu Hause. Danach spenden sie für jeden ihrer Kilometer in einen Spendenpool. Diese 4.2 Challenge unterstützt jene Wohltätigkeitsorganisationen, die am geplanten Marathon-Wochenende aktiv dabei gewesen wären. Der Spendenerlös wird zu gleichen Teilen auf die elf Charity-Partner der Lauffestspiele der Mozartstadt geteilt.